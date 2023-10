Reporter aggredita fuori dalla moschea francese Il racconto choc

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il presidenteEmmanuel Macron ha dichiarato lo stato di allerta dopo l'attentato del ceceno ventenne che ha ucciso un insegnante del liceo di Arras. Il giorno successivo, il museo parigino Louvre e la reggia di Versailles sono stati fatti evacuare per un allarme bomba. Dopo lo scoppio del conflitto tra Hamas e Israele, l'Europa ripiomba nell'incubo del terrorismo e forte è la preoccupazione che gli scontri che ormai quotidianamente avvengono nella Striscia di Gaza possano avere delle ripercussioni in tutto il mondo ma soprattutto in Occidente. E aumentano infatti i casi in cui gli inviati devono fare i conti fisicamente con questa tensione crescente. È il caso delladidal coro Eugenia Fiore e del suo cameraman Andrea Grattarola, vittime ieri pomeriggio di una violenta aggressione a Roubaix, cittadina a due ore ...