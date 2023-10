Renato al Ghetto – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 ottobre 2023)alVia del Portico d’Ottavia, 5 – 00186Telefono: 06/47545830 Sito Internet: www.al.com Tipologia: kosher Prezzi: antipasti 5/13,50€, primi 13,50/16,50€, secondi 16,50/25€, dolci 6€ Chiusura: Venerdì sera e Sabato a pranzo OFFERTA Fa il suo ingresso in guida questo ristorante di cucina kosher posto nel cuore pulsante del, con vista sulla Sinagoga. Le mura antiche che lo ospitano potrebbero far pensare ad una lunga tradizione, ma in realtà l’inaugurazione risale a meno di un lustro fa. Ciò nonostante, qui si perpetua una cucina autentica, rispettosa dei dettami kosher, raccontata in un menù vasto che ha però la pecca di non variare con la stagionalità (fa un certo effetto mangiare carciofi d’estate…). Accolti da un piattino di buon hummus ...