Regione Lazio 63 mila vaccini in dieci giorni

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Continuano le campagne di vaccinazione per l’influenza e il Covid-19, iniziate il 2 ottobre scorso: hanno riguardato 63cittadini fino a venerdì scorso, secondo agli ultimi dati. In dettaglio, 62e 293 utenti hanno fatto l’antinfluenzale (di cui 57.946, la maggior parte dai Medici di medicina generale, gli altri dai pediatri di libera scelta, dai servizi aziendali e presso le farmacie) e 687 dosi anti-Covid sono state somministrate agli operatori sanitari. A oggi, le prenotazioni sono 733 per il vaccino Covid-19 sul portale “Salute”. La vaccinazione contro l’influenza procede rivolta perlopiù agli over 60, alle persone fragili e ai bambini fino ai 6 anni. Il 16 ottobre inizierà la seconda fase della campagna vaccinale anti Covid-19: la somministrazione delle dosi sarà assicurata per i cittadini con età superiore agli ...