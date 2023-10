RedBird | Cardinale | «Vogliamo tornare già ora ai tempi di Berlusconi»

(Di lunedì 16 ottobre 2023) «Il Milan ha il secondo maggior numero di trofei di Champions League nella storia dopo il Real Madrid, dobbiamoa vincere,aiin cuiera proprietario del Club. Abbiamo intenzione di farlo ora». Gerryrassicura i tifosi del Milan:è in Italia per vincere. Il modello da seguire però è nuovo: «Il mondo è cambiato – ha spiegatoai microfoni di Class CNBC -, non si può necessariamente fare alla vecchia maniera. Il mio compito è di trovare un nuovo modo di procedere e di assicurarmi che rimanga tale». Il numero uno dellaCapital Partnes dal 2022 a capo del Milan ha parlato di scudetto come obiettivo della stagione: «Ma dovremo passare anche per la Champions League. Questo ha portato ai ...

6 Gerry, premiato a Washington per il 48° anniversario della Niaf, parla a Class CNBC del futuro ... In Serie A con qualcuno come noi di, questa seconda opzione è assolutamente da ...

Milan, parla Gerry Cardinale (RedBird): dico sì alla tv della Lega e al nuovo stadio. L’intervista esclusiva di Class Cnbc Milano Finanza

Cardinale: «Diritti tv RedBird utile alla Serie A. Faremo lo stadio a ... Calcio e Finanza

Con qualcuno come noi di RedBird in Serie A, questa seconda opzione è assolutamente da tenere in considerazione. Non so sarà così. Il mondo dei media sportivi è complicato. Dovremo trovare i modi ...Sempre più leader del Milan, Gerry Cardinale si è dimostrato orgoglioso della sua avventura in Rossonero, pronto a fare ancora di più ...