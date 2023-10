Red Bull-McLaren | Formula 1 | nel 2024 sfida al titolo?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il pacchetto di aggiornamenti portato dalla squadra di Woking sta impressionando tutta la1. Lando Norris e Oscar Piastri sono rinati alla guida di una MCL60 che sembra essersi trasformata in un proiettile, dopo aver vissuto gare anonime con movenze da bradipo in digestione, grazie all’arrivo degli aggiornamenti. Il pacchetto, tanto atteso, è giunto in soccorso dei piloti nel Gran Premio d’Austria portando, da quel momento in poi, risultati davvero straordinari. La scuderia papaya si è rapidamente sostituita alla concorrenza piazzando un colpo di spuma tanto energico, quanto efficace: non c’è più spazio per l’Aston Martin, grande protagonista di un avvio di Mondiale 2023 al limite della perfezione (perché la perfezione si chiama Red) e la lotta Ferrari-Mercedes sembra impallidire dinnanzi all’incedere della nuova. ...