Raz Degan | “Mio padre ha 80 anni e non vuole lasciare la sua casa in Israele”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Raz è stato ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo". L'ex modello 55enne è nato e cresciuto in un kibbutz

Ospite a Verissimo Raz Degan ha espresso la sua preoccupazione e il suo dolore per la guerra nel suo paese natale.Raz Degan, ex modello e attore israeliano, ha raccontato a Verissimo le atrocità che sta subendo il suo paese. Suo padre non vuole lasciare il kibbutz, sua cognata invece è tra i dispersi: “La moglie ...