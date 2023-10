Ravanelli svela | “Conte juventino dentro | ecco perché ha rifiutato il Napoli | ci ho parlato”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Fabriziorivela i retroscena del no di Antonioalla panchina del: la fede bianconera dietro il rifiuto. Nei giorni del caos scommesse che ha travolto il calcio italiano, l’exFabriziohaai microfoni di TvPlay,ndo alcuni retroscena sul mancato approdo di Antoniosulla panchina del. La fede bianconera didietro il no alSecondo, la fede juventina diè stata decisiva nella scelta di rifiutare la panchina azzurra: “Luidi sé è, poi il lavoro è lavoro, ma la fede resta”. Il legame con la Vecchia Signora avrebbe influito. “Ad ...

