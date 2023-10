Rastrellamento del Ghetto di Roma il 16 ottobre 1943 | 1 022 ebrei furono portati via Cosa successe e l' anniversario di oggi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) I camion sostarono all'inizio dei vicoli che conducono al Portico d'Ottavia. Poco prima delle 4 del mattino iniziò a piovere. Poi si sentirono degli spari, uno stratagemma per...

Lo ricorda l'Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) in un comunicato diffuso per le celebrazioni che si svolgeranno per l'80° anniversariodi Roma. "È stato il primo di una ...

"Roma ricorda": gli eventi per commemorare l’80esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto RomaToday

L'orrore del rastrellamento del Ghetto di Roma, il 16 ottobre di 80 anni fa - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Stasera parteciperemo con una delegazione di Italia Viva alla Marcia della Memoria, che da piazza del Campidoglio ci porterà al ...(Agenzia Vista) Roma, 16 ottobre 2023 Meloni, le poche risorse vogliamo darle a chi ha pi bisogno. Le poche risorse di cui disponiamo le vogliamo concentrare su chi ha più bisogno", quindi "continuiam ...