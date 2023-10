(Di lunedì 16 ottobre 2023) Diverse piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione di tre tornei dello swing asiatico: Zhengzhou, Seoul ed Hong Kong. ...

Garcia, Caroline (FRA) 3.450 La "scalatrice della settimana" è la ceca Katerinia Siniakova , 27enne di Hradec Kralove (top player neldi doppio), che grazie alla finale nel250 di Hong ...

Ranking WTA: Paolini da “best” (n.30), guida sempre Sabalenka SuperTennis

Diverse piccole variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione di tre ...