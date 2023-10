Ranking WTA 16 ottobre 2023 | Jasmine Paolini n 1 d’Italia | Aryna Sabalenka sempre sul trono

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Una nuova settimana ha preso il via ed è tempo di aggiornamenti per quanto riguarda la classifica mondiale del tennis femminile. Nelle posizioni di vertice non ci sono state variazioni. La bielorussaguidale fila dela precedere la polacca Iga Swiatek e la statunitense Coco Gauff. Una top-10 completata dall’altra americana Jessica Pegula, dalla kazaka Elena Rybakina, dalla greca Maria Sakkari, dalla tunisina Ons Jabeur, dalle ceche Marketa Vondrousova e Karolina Muchova e dalla francese Caroline Garcia.WTA TOP-10 1.BLR 9381 2. Iga Swiatek POL 8545 3. Coco Gauff USA 6455 4. Jessica Pegula USA 6050 5. Elena Rybakina KAZ 5870 6. Maria Sakkari GRE 4475 7. Ons Jabeur TUN 4195 8. Marketa Vondrousova CZE 3839 9. ...