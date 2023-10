Ranking ATP 16 ottobre 2023 | Jannik Sinner si conferma n 4 del mondo! Musetti perde posizioni

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nuovi aggiornamenti ci sono nella classifica mondiale del tennis maschile. Archiviata la doppietta Pechino-Shanghai, in casa Italia si può festeggiare laal n.4 di. L’altoatesino, uscito di scena negli ottavi di finale del 1000 in Cina, ha comunque dato seguito al risultato maturato al termine del torneo nella capitale cinese. Di conseguenza, potrà godere di una serie di vantaggi per l’ATP500 di Vienna e il 1000 di Parigi-Bercy, essendo testa di serie n.2 nel primo caso e n.4 nel secondo. Al vertice delATP c’è sempre il serbo Novak Djokovic, che dovrebbe tornare a giocare a fineil Masters1000 parigino, come preparazione in vista delle ATP Finals di Torino. Alle spalle dell’asso nativo di Belgrado troviamo lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev, ...