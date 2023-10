Rallenta il Samsung Galaxy S23 con One UI 6 0 | ennesima beta oggi

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dobbiamo registrare qualche piccolomento con ilS23, per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento definitivo con One UI 6.0. Già, perché da qualche ora è disponibile in alcuni Paesi la settimadel pacchetto software e questo, paradossalmente, ci dice che l’azienda non sia ancora pronta per lo step finale. Insomma, un piccolo segnale in controtendenza rispetto a quanto vi abbiamo riportato alcuni giorni fa con un altro approfondimento, fermo restando il fatto che il produttore stia facendo di tutto per rispettare la propria tabella di marcia. Un piccolomento ilS23 con One UI 6.0: la settimalancia un messaggio Insomma, in linea puramente teorica, gli utenti ...