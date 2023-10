Raid di Israele su Gaza | morti 14 dipendenti Onu | Aperto il valico con l' Egitto per l' evacuazione degli stranieri | Biden | L' occupazione

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 16 ott 08:11disu14dell'Onu Quattordici membri del personale dell'agenzia umanitaria dell'Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) sono stati uccisi negli ...

...delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) Jonathan Conricus in un aggiornamento sul conflitto-... Secondo i media vicini ad Hamas icondotti nella notte dall'aeronautica militare israeliana ...

Raid Israele a Gaza, le immagini dall'alto - Video ilgazzettino.it

Gli ultimi report aggiornati sulla guerra in medioreiente raccontano di nuovi attacchi di Israele su Gaza e dei raid in Libano e in Cisgiordania ...Un funzionario dell'Ambasciata palestinese a Washington, Kamel Khatib, citato dalla Nbc, ha reso noto che gli stranieri ed i palestinesi con nazionalità straniera potranno uscire da ...