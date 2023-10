Querele temerarie | a Roma l’evento pubblico per il contrasto alle Slapp | segui la diretta tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si svolge ail primo eventodel gruppo di lavoro CASE Italia dedicato alazioni. Le(Strategic Lawsuits Against Public Participation), alias “azioni”, costituiscono una forma di molestia legale che colpisce non solo la libertà di stampa, ma la libertà di espressione della società nel suo insieme. Alintervengono giornalisti, attivisti, esperti di settore, e rappresentanti di enti che operano a difesa della libertà di espressione. Organizzato nel giorno del sesto anniversario dell’assassinio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, il primo eventodel gruppo di lavoro CASE Italia si propone di esaminare l’impatto del fenomeno delle ...

