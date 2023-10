Quattro motivi per non tremare | nella testa di Luciano Spalletti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Può sembrare un paradosso ma l'Italia affronta l'Inghilterra (domani alle 20.45, diretta Rai Uno) nelle migliori condizioni possibili. La prima: non ha nulla da perdere, contrariamente a quanto si possa pensare. Un risultato positivo, sia esso il pareggio o la vittoria, servirebbe ad aumentare il margine d'errore nelle ultime due partite contro Macedonia (17 novembre) e Ucraina (20 novembre sul neutro di Leverkusen), ma non le renderebbe superflue. O gli ucraini falliscono clamorosamente contro Malta (sempre domani sera) o l'ultima partita del girone sarà uno spareggio per evitare gli spareggi veri a cui l'Italia ha diritto per via delle finali di Nations League ma che sarebbe meglio evitare visti gli infelici precedenti. Un altro lato positivo è che non ha nulla da perdere nemmeno l'Inghilterra, già virtualmente qualificata ad Euro2024. Un pareggio andrebbe sostanzialmente bene a ...