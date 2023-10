Quarta edizione di NEXTGEMs il 17 e 18 ottobre

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 16 ottobre 2023) 52 “gemme” e 110 investitori: numeri record per la a Palazzo Mezzanotte 540 meeting fissati, un terzo degli investitori sono stranieri (in particolare da UK e Francia) Ecco i numeri della investor conference che parte domani Si terrà a partire da domani a Milano a Palazzo Mezzanotte ladi, investor conference organizzata da Virgilio ir e TWIN con il supporto di Borsa Italiana. La conference è sponsorizzata da Banca Profilo, BPER Banca, EnVent Italia Sim, Intermonte-Websim Corporate, con la partnership di Alpha Blue Ocean e dello studio legale Greenberg Traurig Santa Maria. Sono 52 le “gemme” quotate in Borsa che hanno aderito e che presenteranno la loro case history e gli ultimi risultati in incontri one-to-one e in sessioni plenarie con circa 110 investitori istituzionali accreditati, rappresentativi di 85 ...