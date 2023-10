“Quando torni a fare la mamma?” | le assurde critiche a Belen Rodriguez

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 16 ottobre 2023)è stata ferocemente criticata dagli hater per aver trascorso un fine settimana in assenza dei suoi figli. Negli scorsi giorni, infatti, la showgirl ha postato su Instagram una serie di foto in montagna in compagnia del suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, senza i due bambini, Santiago e Luna Marì, di 10 e 2 anni. E molti utenti non si sono risparmiati nel giudicare le scelte dell’ex conduttrice de Le Iene. Sono tantissimi, infatti, i commenti negativi sotto ai post di, accusata di trascurare i suoi figli in favore del nuovo compagno: “La vita splendente dovrebbe essere con i tuoi figli”, scrive un utente. “Come fai ad essere felice lontano dai tuoi figli che ancora sono così piccoli ed hanno un gran bisogno di te?”, scrive un altro. E ancora: “Vai dai tuoi figli”, “La TUA vita sono i tuoi figli in primis, una ...