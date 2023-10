Quando si gioca Italia-Norvegia | qualificazioni Europei Under 21 | data | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’21 tra poco più di ventiquattro ore scenderà in campo. Gli azzurrini, martedì 17 ottobre a partire dalle ore 17.45, al ‘Druso’ di Bolzano, se la vedranno contro la. La gara, valida per il Gruppo A delleaglidel 2025, vedrà contrapposte dunque la Nazionale guida mister Carmine Nunziata e la Selezione di Jan Jalland. La sfida rappresenta già uno snodo fondamentale per iniziare a pensare di staccare il pass per la competizione continentale. La nostra Selezione si trova attualmente al 3° posto nel girone con sole due partitete però e quattro punti raccolti, figli di un pareggio con la Lettonia e una vittoria con la Turchia. Lahato due partite vincendo però per ben ...