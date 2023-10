Quando si gioca Inghilterra-Italia | qualificazioni Europei 2024 | data | programma | orario d’inizio | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’di Luciano Spalletti già tra poco più di ventiquattro ore, tornerà nuovamente in campo. Gli azzurri, sabato 14 ottobre hannoto all’interno del San Nicola di Bari e ospitato Malta. Bonaventura e compagni hanno letteralmente passeggiato contro la Nazionale ultima in classifica nel Gruppo C di questeaglidel. Un 4-0 netto che ha messo la strada in discesa per la nostra Selezione: ma il secondo posto va difeso perché soprattutto l’Ucraina dietro non scherza e non ha intenzione di fermarsi. E allora per iniziare a blindare il posizionamento che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima manifestazione continentale, e per provare a raggiungere la vetta della classifica, martedì 17 ottobre, l’, è chiamata a dare tutto sul terreno di ...