Qualificazioni Europei Under 21 | la classifica dell’Italia e cosa deve fare per conquistare il pass

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Scenderà in campo domani, martedì 17 ottobre, l’Italia21 per leai prossimidi categoria del 2025. Gli Azzurrini affronteranno i pari età della Norvegia nella terza gara del proprio cammino. Sin qui la Nazionale del ct Carmine Nunziata ha raccolto quattro punti dopo il pareggio con la Lettonia e la vittoria sulla Turchia nelle prime due uscite. I norvegesi, nelle stesse partite, hanno invece ottenuto 6 punti, tre in meno dell’Irlanda capolista e a punteggio pieno dopo 3 partite. L’Italia è dunque terza nel gruppo A, a pari punti con la Lettonia che però ha giocato due partite in più. A chiudere il raggruppamento, la Turchia (3 punti in altrettanti match) e San Marino ancora fermo a zero dopo quattro incontri. Gli Azzurrini sono ancora in corsa per la qualificazione, ma non possono permettersi di perdere ...