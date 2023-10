Qualificazioni europee | l'Italia a caccia dell'impresa Il '2' a Wembley a 5 | 75 | l'Inghilterra domina a 1 | 63

Così Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, alla vigilia di Inghilterra - Italia delle. "In queste circostanze dobbiamo pensare di superare i nostri limiti, e ti senti ...

Inghilterra-Italia, Spalletti all’esame Wembley per sapere chi siamo. Almeno sul campo Eurosport IT

Qualificazioni Europei, i risultati delle partite di oggi Sky Sport

La partita Inghilterra - Italia di Martedì 17 ottobre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per l'ottava giornata delle qualificazioni agli Europei del ...Sono attesi altri verdetti nella serata odierna nelle qualificazioni a Euro 2024: la prima gara, tra Azerbaijan e Austria, può qualificare gli ospiti in caso di vittoria, ma la Nazionale di Arnautovic ...