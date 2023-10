Qualificazioni Atp Anversa 2023 | Zeppieri sconfitto al turno decisivo da Bonzi

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sfuma l’accesso al main draw dell’Atp 250 diper Giulioaldel tabellone cadetto dal più quotato Benjamin. 7-5 7-5 il punteggio in favore dell’esperto francese, il quale ha impiegato 1h35? per liberarsi di Giulio e staccare il pass per il main draw. Se nel primo set il giocatore di Latina ha qualche rimpianto, non avendo sfruttato due palle break, nel secondo parziale (e nel complesso, a dirla tutta)è stato superiore ed ha meritato il successo. Resta l’amarezza per aver subito il break sempre nell’undicesimo game, a un passo dal tie-break. SportFace.