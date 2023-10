Putin | “Controffensiva Ucraina è fallita | Russia contro tutti”

Leggi su fattidipaese

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Ladell’nella guerra con laè “completamente”. Parola di Vladimir. Il presidente russo, in una lunga intervista tv all’emittente Rossiya 1, ha fatto il punto sul conflitto che va avanti da oltre un anno e mezzo. La guerra secondoLaè “completamente”, anche se Kiev sta preparando nuove operazioni lungo il fronte. “Sappiamo che in alcune zone dei combattimenti, tuttavia, la parte sta preparando nuove operazioni offensive. Lo vediamo, lo sappiamo. E reagiamo di conseguenza”, ha detto. Le truppe russe stanno migliorando la loro posizione lungo quasi tutta la linea di contatto, ha poi sottolineato in un’intervista al ...