Putin a Netanyahu | Raggiungere una soluzione pacifica con mezzi politici e diplomatici

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il presidente russo Vladimirha dichiarato in una telefonata al primo ministro israeliano Benyaminche la Russia è pronta a facilitare unadiplomatica del conflitto israelo-palestinese. Lo scrive la Tass citando il servizio stampa del Cremlino. "È stata confermata la...

- Intanto che noi siamo indaffarati,e Xi Jinping si vedranno a Pechino con tanti saluti alla ... Vi si accusa Bibidi aver foraggiato la Striscia di Gaza lasciando che il Qatar ...

Iran e Putin piombano sul conflitto. Netanyahu: 'Trionferemo sull'asse del male" Il Tempo

MOSCA – Nello scacchiere mediorientale, per il presidente russo Vladimir Putin non c’è mossa che non nasconda un’insidia. Se sul terreno ucraino l’attacco di Hamas contro Israele potrebbe giovare a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele-Hamas. Esercito Tel Aviv: ucciso capo intelligence gruppo islamista. LIVE ...