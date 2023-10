Puglia | maltempo | allerta per temporali Protezione civile | previsioni meteo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per ventiquattro ore. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sullacentrale, con quantitativi cumulati moderati; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

Al sud: lieve calo termico e piogge sue Campania. Martedì 17 ottobre Al nord: nubi al ... Tra la giornata di oggi e martedì 17 ottobre, ilinteresserà alcune aree del Sud, dove non ...

Puglia, Regione chiede accesso a Fondo solidarietà nazionale per danni maltempo La Gazzetta del Mezzogiorno

Consiglio Puglia approva mozione calamità dopo danni maltempo Agenzia ANSA

Dopo il lungo periodo anticiclonico, che ha portato per settimane alta pressione e temperature decisamente al di sopra della media, si iniziano ora a far sentire gli effetti sull'Italia ...AGGIORNAMENTO ORE 12,20. TEMPORALI IN CALABRIA. Nel corso del mattino l'instabilità si è estesa a gran parte del basso versante tirrenico, raggiungendo la Calabria. Diffusi temporali si stanno ...