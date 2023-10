Psr | Premio ai giovani agricoltori | altri 10 mln dalla Regione Campania

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Abbiamo pubblicato l’atteso bando 6.1.1 per il riconoscimento delaiche per la prima volta si insediano come capo d’azienda. Si tratta di 10 milioni di euro, cui si aggiungeranno ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili dai precedenti bandi emanati per la stessa tipologia d’intervento del Psr”. Ad annunciarlo è l’assessore all’Agricoltura della, Nicola Caputo. Il bando della tipologia 6.1.1 – il secondo pubblicato nel periodo transitorio del Psr – è riservato aidi età non superiore a 40 anni al momento della presentazione dell’istanza (41 anni non compiuti) che, per la prima volta, si insediano in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale, ed in ...