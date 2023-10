Procedura ordinaria per l’elezione del CdI | i compiti della Commissione elettorale | gli elenchi degli elettori verifiche | autenticazione delle firme e ricorsi

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Presso ciascun istituto statale è costituita lad’istituto. Se non vi fosse sarebbe necessario che il Ds la nominasse immediatamente, se non via abbia già provveduto (deve essere fatto entro il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni). Lad’istituto nominata dal dirigente scolastico è composta di cinque membri designati dal consiglio d’Istituto: due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo didattico o istituto, uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo sempre in servizio nel circolo o istituto; due tra i genitorialunni iscritti nel circolo stesso od istituto. Negli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, uno dei due genitori è sostituito da uno studente scelto tra gli studenti ...