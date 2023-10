Privatizzazioni | Giorgetti riapre la partita | illusione o strategia?

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Anche l’esecutivo Meloni pensa in grande sulle. Per bocca del suo ministro all’Economia Giancarlo, pone sul tavolo “un programma ambizioso” e si toglie qualche “sfizio”. “Un programma – precisa il titolare di via XX settembre in sede di conferenza stampa sulla manovra – che fa riferimento a grandi aggregati e che richiedono procedure L'articolo proviene da Il Difforme.