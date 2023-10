(Di lunedì 16 ottobre 2023) Termometri in netta discesa stamane nelle città e nelle aree di montagna del Veneto per ladell', dopo settimane di caldo.si sono registrati 10 gradi ...

... per questo si sarebbe recato nella casa della donna tentandodi strangolarla e poi ...un proprietario di Chicago che esprimeva opinioni anti - musulmane e anti - palestinesi ha fatto...

Prima irruzione fredda d'autunno, -10 sulla Marmolada Agenzia ANSA

Meteo Veneto, prima irruzione fredda dell’autunno: -9°C sulla Marmolada MeteoWeb

Quel giorno di festa, in cui gli ebrei celebravano il riposo e la festività del Sukkot, si trasformò in tragedia: furono 1.259 le persone rastrellate, 689 donne, 363 uomini e 207 bambini, prelevate ...Termometri in netta discesa stamane nelle città e nelle aree di montagna del Veneto per la prima irruzione fredda dell'autunno, dopo settimane di caldo. (ANSA) ...