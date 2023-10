Preghiera e digiuno per la Terra Santa | martedì alla Chiesa delle Grazie

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Bergamo. Vegli diper la. Le Acli di Bergamo in collaborazione con Molte Fedi sotto lo stesso cielo, l’Agesci, l’Azione Cattolica, il Celim, la Comunità di San Fermo, la Comunità Ecclesiale Territoriale della città, Comunione e Liberazione, la tenda di Amal, Pax Christi, Movimento dei Focolari, Longuelo, raccolgono l’invito del cardinale Pizzaba dedicare una giornata die diper la pace: la data scelta dal patriarca di Gerusalemme è quella di17 ottobre. Per i soggetti coinvolti e per tutti coloro che vorranno partecipare l’appuntamento è alle 13.30in città. La ...

In questo quadro, sempre martedì 17 ottobre la parrocchia di Don Claudio Bolognesi partecipa alla "Giornata nazionale die astinenza per la pace" indetta dalla Caritas italiana; le ...

Diocesi di Aosta aderisce alla Giornata nazionale di digiuno e preghiera per la pace del 17 ottobre Valledaostaglocal.it

Armeni: con il digiuno e la preghiera l'impegno privato diventa pubblico Avvenire

Il monastero Santa Rita da Cascia si unisce al grido di pace per il Medio oriente e aderisce alla giornata di digiuno e preghiera lanciata per il 17 ottobre, dal cardinale Pierbattista Pizzaballa per ...La Diocesi di Ravenna-Cervia aderisce all’appello lanciato nei giorni scorsi dalla Conferenza episcopale italiana di dedicare una giornata di digiuno e preghiera per la pace e la riconciliazione. Dopo ...