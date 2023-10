Postazione da trucco | i modelli comodi

... la Tavassi ha trovato un'escamotage a cui ormai ricorrono in tante: " Ho ilsemipermanente . In bagno, lo fa vedere, ha unaper i selfie e anche le luci giuste: così può ...

Belén Rodriguez, il ritorno sui social per rassicurare i fan: niente ... Stile e Trend Fanpage

ClioMakeUp alla Milano Beauty Week 2023 con Beauty Vibes, una ... Cliomakeup

Belén Rodriguez è tornata sui social per rassicurare i fan sul suo stato di salute e lo ha fatto con un nuovo look ...Sorpresa dall’inviato de Le Iene, con la complicità il fidanzato, Guendalina Tavassi è stata sorpresa di primo mattino. Ma è stata pizzicata in ordine: “Per fortuna alcune sere non mi strucco. Se sono ...