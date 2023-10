Portogallo | al via 23a Settimana Lingua italiana nel Mondo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Inizia oggi, anche in, la XXIIIdellanel, un appuntamento che si svolge ogni anno nella terzadi ottobre. Il programma di Lisbona - a cura dell'...

Inizia oggi, anche in, la XXIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, un appuntamento che si svolge ogni anno nella terza settimana di ottobre.

Inizia oggi la XXIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, con mostre, proiezioni e dibattiti. Con l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, l'evento è una delle più importanti iniziati ...Inizia oggi, anche in Portogallo, la XXIII Settimana della Lingua Italiana nel Mondo, un appuntamento che si svolge ogni anno nella terza settimana di ottobre. (ANSA) ...