Ponte sullo Stretto | Sicilia pronta a investire oltre un miliardo Schifani | “Priorità nazionale | faremo la nostra parte”

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Pubblicato il 16 Ottobre, 2023 Disponibilità aundi euro per cofinanziare la costruzione deldi Messina. Il governo regionale all’unanimità lo ha confermato nella riunione di giunta di questa mattina. L’investimento consentirà alladi comcipare, con una quota del 10 per cento, alla costruzione dell’infrastruttura che collegherà l’Isola alla Calabria. Il costo complessivo dell’opera è stimato in circa 12 miliardi di euro. La Regione, nel dettaglio, contribuirà con undi euro provenienti da risorse della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, e con ulteriori 200 milioni frutto di economie relative a risorse nazionali per il ciclo 2014-2020 ...