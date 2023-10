Ponte Galeria | rischia di soffocare al Centro Anziani | salvata da un carabiniere

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma – I Carabinieri di Ostia sono intervenuti apresso il localeSociale, dove il tempestivo intervento di un militare ha scongiurato il ricorrere di una circostanza pericolosa. Durante una cerimonia di riconsegna di un defibrillatore – precedentemente rubato e successivamente recuperato dai nostri uomini – una signora presente ha accusato un malore mentre stava mangiando. Grazie all’immediata reazione e all’abilità di un Maresciallo presente, che le ha prontamente praticato la manovra di “Heimlich”, è stato possibile liberarle le vie aeree evitando gravi conseguenze. Subito dopo, la donna è stata visitata dal personale sanitario del “118”, che è intervenuto sul posto, e, fortunatamente, non ha necessitato di ulteriori trattamenti sanitari, risultando in buone condizioni di salute. Il Faro ...

