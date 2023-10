Polonia al voto | Tusk | Ha vinto la democrazia

Il paragone, fra i vecchi militanti di Solidarnosc con ilche sconfisse il comunismo tre mesi ... Un modo per chi ha governato sinora inper rimarcare una identità polacca cristiana da ...

Exit poll Polonia: la maggioranza dei seggi all'opposizione, Tusk: "È il giorno della rinascita" RaiNews

Exit poll Polonia, la maggioranza dei seggi va all’opposizione pro Ue. Affluenza record, Tusk: “È finita la s… La Stampa

Le elezioni in Polonia segnano una battuta d’arresto per Diritto e giustizia, la forza sovranista alla guida del Paese, mentre la sigla ...Sui giornali di oggi si riporta il giubilo dell'europeista Donald Tusk, dato per vincitore alla chiusura delle urne in Polonia, e il silenzio del partito sovranista - e attualmente al ...