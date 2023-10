Pnrr | Csel | progetti per servizio idrico valgono 5 | 8 mld ma Piano copre solo 60% costi

... che complessivamente valgono 600 milioni di euro, sarà concentrata nell'ultimo triennio del, tra il 2024 e il 2026. La ricerca di, presentata il 12 ottobre a Bologna in occasione del Forum ...

Pnrr, Csel: progetti per servizio idrico valgono 5,8 mld ma Piano ... Adnkronos

Pd Falconara sulla celebrazione dei 90 anni dell'Api: "basta ... Vivere Ancona

Per infrastrutture primarie servono fondi extra per 1,6 mld (46%), boom al Centro (65%) ...Nella fascia 14:00 -16:00 mercoledì 11 ottobre l'accesso è riservato ad associazioni e delegazioni; dalle ore 16:00 alle ore 19:30 alla popolazione. Giovedì 12 le visite a bordo in orario 09:30 – ...