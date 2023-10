Piper Laurie | l' attrice di Carrie e Twin Peaks morta a 91 anni

(Di lunedì 16 ottobre 2023), storica interprete della seriee dell'iperreligiosa madre dinel film di brian De Palma èil 14 ottobre 2023 all'età di 91. È. L'nota per i ruoli insi è spenta il 14 ottobre 2023 all'età di 91. A confermare la notizia a EW è stata la manager della tre volte candidata all'Oscar, Marion Rosenberg, che ha descrittocome "una delle attrici più straordinarie e versatili dei suoi tempi, una mente brillante e creativa e un essere umano meraviglioso". Nata a Detroit nel 1932, Rosetta Jacobs ha cambiato nome dopo aver firmato ...

