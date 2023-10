Pioli | 4-3-3 bugiardo | cosa ci dice il modulo e cosa il campo

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Sin dalla prima partita a Bologna possiamo definire il nuovo Milan 2023-2024 “intercambiabile”. Terzini che giocano da centrali (e viceversa), da mediani o da mezzali, mezzali che giocano da trequartisti o da seconde punte e, come se non bastasse (anche se qui il discorso è leggermente diverso), attaccanti che giocano da portieri. In quasi tutte le interviste in cui gli vengono poste domande sulrisponde quasi sempre allo stesso modo: ilconta fino a un certo punto. Il Mister ribadisce ormai da tempo che la sua attenzione tattica si focalizza più sui concetti di gioco che sullo schieramento. Quest’anno più che mai, ilci sta dando dimostrazione di queste parole. Vediamo nel dettaglio come. La caratteristica chiave di questo nuovo Milan, sottolineata spesso anche dal Mister, è la suddivisione ...