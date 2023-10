Pioggia di DASPO Urbano per Giovani Violenti | anche per Tentato Omicidio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Teramo - Nel territorio provinciale, la Questura ha emesso provvedimenti di "" per un periodo di tre anni nei confronti di due, i quali avevano precedentemente commesso reati e sono stati coinvolti in un caso di. Questi provvedimenti vietano loro l'accesso e il soggiorno in locali pubblici o aperti al pubblico, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi locali. I dueerano stati arrestati in quanto accusati di aver partecipato a unin un locale di Giulianova, dove avevano aggredito un uomo utilizzando uno spray urticante e ferendolo con coltellate. Uno dei due ha ricevutoun Avviso orale da parte del Questore a causa dei suoi numerosi precedenti penali, che ...