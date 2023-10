Piogge e temporali al sud Italia Allerta gialla in quattro regioni

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Un flusso di correnti occidentali in quota, determina condizioni di tempo instabile al Centro-Sud. L’instabilità si accentuerà, dal tardo pomeriggio di oggi (16 ottobre) e nella prima parte della giornata di domani (17 ottobre), in particolare sullemeridionali peninsulari. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e diconsultabile sul sito del Dipartimento ...

La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo pervalido dalle 18 di oggi alle 15 di domani su tutta la regione. Potranno verificarsiimprovvisi e intensi a rapidità di evoluzione anche associati a grandine e fulmini. ...

Cronaca meteo. Tornano piogge e temporali su alcune regioni. Ecco come sta iniziando la settimana 3bmeteo

Maltempo in arrivo in Lombardia: pioggia, temporali e vento. Temperature in calo. Quando e dove IL GIORNO

Secondo il bollettino pubblicato dalla Protezione civile, è diramata per domani, martedì 17, ottobre allerta meteo gialla per temporali su 4 ...AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Un violento temporale si è sviluppato nei pressi del Lido di Ostia; come si può ben vedere nel video qui sopra, in poco tempo le strade si sono riempite d'acqua, rendendo ...