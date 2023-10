Piccola e senza respiro | la prima vera “manovrina” del Governo Meloni

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La nuova manovra finanziaria 2024. Una manovra "seria", realizzata "in tempi record", prova di una maggioranza "sempre più coesa e compatta". Rivendica queste qualità, nella consueta conferenza a senso unico, la presidente, che sottolinea anche come, per lavolta, ilabbia licenziato una legge con "zero emendamenti". Il gioco delle parti con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, evidenzia qualche stortura. "Ci siamo persi il ministro competente in materia", scherza. "Ho chiesto asilo politico a Bruxelles", le fa il verso Giorgetti. Sì, perché la politica degli sgravi e delle coperte corte non permetterà un orizzonte più lungo di un anno, il 2024, che si preannuncia complicato.