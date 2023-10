Pettinelli vs Cuccarini | scoppia la lite ad Amici | “Smollati | basta fare la buonista!”

Leggi su biccy

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Nei giorni scorsi Annaadha espresso delle perplessità sulle capacità vocali e interpretative di Mida e per questo gli ha assegnato un compito. La prof di canto ha chiesto all’alunno di Lorelladi cantare Brividi. “Caro Mida, di esibizioni ne hai fatte diverse. Non entro nel dettaglio del tuo saper cantare o meno, perché ancora non è venuto fuori in maniera evidente. Ciò che invece esce è che nelle tue esibizioni continui a cercare il pubblico. Inciti tutti a rendere le esibizioni una caciara di applausi e urletti. Ricorda che tu sei un cantante e non uno scaldapubblico. Non è mia intenzione offenderti, ma voglio sapere se e come canti davvero. Anche nell’esibizione di domenica scorsa hai fatto un brano furbetto, anche nel titolo, Maria. E anche in quell’occasione mi ha catturato di te l’energia che metti ...