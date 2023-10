Pesistica a Los Angeles 2028 | Urso | “Lavorare pulito paga”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Laolimpica è nel programma di Los. A sancirlo è la Sessione odierna del Comitato Olimpico Internazionale svoltasi a Mumbai, in India, e la decisione fa felice la Federazione italiana. “Questo è il risultato di un lavoro molto duro e dell’impegno dell’IWF per un cambiamento di cultura nel nostro sport – afferma il presidente Antonio– L’onda d’urto iniziale provocata dalla nostra esclusione dal programma olimpico nelci ha obbligato a scegliere una nuova direzione. In una riunione dell’8 luglio scorso, il CIO ci ha chiesto risposte immediate. Lavorando uniti, in modo trasparente e determinato, abbiamo fatto un enorme miglioramento in due dei settori che richiedevano tutte le nostre attenzioni: la governance interna alla Federazione ...