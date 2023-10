(Di lunedì 16 ottobre 2023) Se tutta la pesca globale fosse gestita in modo sostenibile, si potrebberosedici milioni di tonnellate diin più all’anno. È uno dei dati messi in evidenza da Marine Stewardship Council (Msc), l’organizzazione no profit che promuove la salute degli oceani attraverso un programma per la pesca sostenibile. Le due settimane dal 16 al 29 ottobre 2023 sono dedicate proprio a questo tema, per sensibilizzare i consumatori sulle corrette pratiche di pesca per salvaguardare l’ecosistema marino e per informare sulla strategia Blue Transformation, l’iniziativa delle Nazioni Unite per valorizzare il potenziale degli oceani a sostegno della sicurezza alimentare globale. Già da molti anni il ruolo della pesca è sotto l’attenzione delle organizzazioni internazionali, che ci allertano di come le pratiche massive di reperimento del...

... coltivando una genuina partecipazione con l'obiettivo di '' i migliori talenti. 'Spero ...ancora se in condivisione, perché la chiusura e le gelosie non portano da nessuna parte'. ...

Pescare meglio, per avere più pesce Linkiesta.it

Sinner in arrivo Berrettini spera (Cocchi). Meglio pescare gli olandesi E non pensare a Djokovic (Crivelli). Operazione Davis (Nizegorodcew) Ubitennis

Edmond de Rothschild Am si rafforza in Medio Oriente con Asad-BakhtiariFatima Asad-Bakhtiari è entrata in Edmond de Rothschild Am come head of Distribution Middle East e sarà responsabile ...Io non conosco praticamente nulla, ieri ho letto di Fagioli e oggi apprendo di altri due giocatori. Non so cosa sia vero, meglio non dire...". Però Spalletti perde due giocatori. "Questo dispiace ...