Pescara-Vis Pesaro oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 16 ottobre 2023) La, l’, latv e lodi-Vis, match dello Stadio Adriatico valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di. Gli uomini guidati da Zednek Zeman, dopo la sconfitta nel derby contro il Pineto, ha intenzione di tornare subito al successo davanti ai propri tifosi per non perdere terreno dal primo posto. La formazione marchigiana, dal suo canto, spera di espugnare un campo estremametne complicato. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 16 ottobre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 252. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Pesaro è una gara valida per l'ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico Contro laPesaro , che ha solamene cinque punti in classifica ...

Serie C Pescara-Vis Pesaro: le probabili formazioni Rete8

Biancorossi nella tana di Zeman. Pescara-Vis Pesaro (20.45), segui gli aggiornamenti corriereadriatico.it

PESARO Pescara-Vis Pesaro, all'Adriatico, in notturna, è una partita d'altri tempi che rievoca il ciclo della prima Vis di Bruscoli in C1, più di 20 anni fa. Fascino ...Pescara-Vis Pesaro è una gara valida per l'ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico ...