Perché non la davi tu | imbec*** | calcioscommesse | esplode l' ira di Luca Arnaù

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dillinger News è il sito che ha dato il via al nuovo scandaloche ha investito il calcio italiano. Diversi calciatori sono finiti nella bufera e adesso devono spiegare alle autorità competenti quello strano giro di scommesse che rischia di ribaltare il nostro campionato. E adesso a parlare è proprio il direttore di Dillinger News,. Intervistato da true-news.it,spiega come è nata questa inchiesta che ha avuto un grandissima cassa di risonanza grazie alle rivelazioni di Fabrizio Corona: "Siamo riusciti ad avere per primi delle notizie, date da una persona che ce le ha offerte. Abbiamo valutato la sua affidabilità e le abbiamo pubblicate. Sono garante del fatto che ci siano delle prove verificate. Cerco di fare il mio lavoro il meglio possibile. Io non divento famoso, non guadagno di più. ...