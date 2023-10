“Perché non gioca mai?” | ancora critiche a Garcia | c’entra l’azzurro

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Momento no per il Napoli e per Rudi, chiamato a riscattarsi dopo due mesi insufficienti e con tanti dubbi che lo circondano. Fiducia sì, ma a tempo, è questo quello che traspare dalla settimana vissuta sulle montagne russe targate De Laurentiis. Già, perchè la riconferma di Rudi, nonostante tutte le frasi di rito, pare essere esplicitamente negata al no di Antonio Conte, l’uomo a cui il leader della FilmAuro voleva affidarsi per dare la scossa ai propri ragazzi. Il patron dei campioni di Italia in carica, registrato il rifiuto dell’ex Tottenham, ha fatto di necessità virtù, cercando di compattare il grupo squadra con l’allenatore: costante infatti la presenza di De Laurentiis al Konami Center di Castel Volturno, pronto a seguire le sedute degli azzurri, predicando calma e soprattutto unità. Il primo vero esame per...