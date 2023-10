Perché la Cina interviene nella crisi palestinese? Dietro il sostegno “ai paesi islamici” | gli interessi economici e la volontà di screditare gli Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Weekend da cornetta bollente per il capo della diplomazia cinese e ministro degli Esteri, Wang Yi, che nelle ultime ore ha sentito in due separati colloqui telefonici i suoi omologhi saudita e iraniano per discutere del conflitto in corso tra Hamas e Israele. Parlando con il ministro degli Esteri dell’Arabia saudita, Fasail bin Farhan Al Saud, Wang ha invitato Israele ad “ascoltare le richieste della comunità internazionale e del segretario generale delle Nazioni Unite e cessare la punizione collettiva dei civili di Gaza”, dichiarando che “Israele è andato ben oltre l’autodifesa” e che la priorità per Pechino è “garantire la sicurezza dei civili, aprire corridoi umanitari e garantire le necessità di base alle persone di Gaza”. Wang ha poi aggiunto che “la radice dellafra Israele e Palestina è che il dirittoa uno Stato è stato messo ...