Perché il PC è così lento? Cause e soluzioni

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Capireil PC diventapotrebbe essere un'impresa difficilissima, considerando tutte le componenti in gioco all'interno di un computer. In questo articolo vi mostreremo come capire da soliil PC èe cosa possiamo fare per risolvere ogni singolo problema riscontrato, in modo da poter ripristinare le massime prestazioni del computer senza dover chiamare l'assistenza. LEGGI ANCHE -> Velocizzare Windows su computer con poca RAM e senza SD 1) Uso eccessivo della CPU Un PC può rallentare per colpa di un processo o di un programma che sovraccarica la CPU. In questo caso è fondamentale identificare subito il processo che sta occupando troppe risorse premendo sulla tastiera CTRL+MAIUSC+ESC; in alternativa possiamo fare clic destro sulla barra delle applicazioni e cliccare su ...