Perché il governo Meloni ha sciolto il comune di Caivano | dalla caduta del sindaco agli arresti per il clan Angelino

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di, alle porte di Napoli. Sono stati nominati tre commissari. Questa estate ci sono state le dimissioni in massa di 13 consiglieri comunali su 24 e ladelVincenzo Falco, dopo tre anni di mandato. La scorsa settimana sono state arrestate nove persone, tra politici e personaggi di spicco della città, con l’accusa di associazione mafiosa e corruzione. Oltre al capoAntoniol’ordinanza di custodia cautelare era stata notificata ad Armando Falco, nipote dell’exVincenzo, all’ex assessore Carmine Peluso e all’ex consigliere di maggioranza Giovanbattista Alibrico. L’inchiesta L’operazione – descritta qualche giorno fa su Il Corriere della Sera – riguarda il ...

